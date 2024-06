De Luca ad Ariano: "Un ospedale rifatto daccapo che diventa oggi un'eccellenza" Inaugurato il Dea di primo livello avanzato Frangipane-Bellizzi

Stupore da parte del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nel visitare le nuovissime strutture all’avanguardia dell’ospedale di Ariano Irpino, da oggi ufficialmente con la doppia intitolazione Frangipane-Bellizzi.

Una pagina storica per tutto il territorio, un risultato raggiunto grazie alla grande determinazione del direttore generale dell’Asl Mario Ferrante. "Da oggi è un ospedale di primo livello avanzato. Abbiamo lavorato intensamente per raggiungere questo straordinario risultato. Ringrazio tutti per avermi sopportato in questi mesi e mi scuso se sarò stato a volte anche troppo severo e pressante.

Per De Luca non si tratta di un semplice taglio del nastro: "Ci troviamo di fronte ad un nuovo ospedale, lo abbiamo praticamente rifatto daccapo, veramente un'eccellenza della Campania."

Una vera e propria rivoluzione quella attuata da Ferrante. La realizzazione di un Dea di I livello avanzato. De Luca ha visitato il dipartimento di emergenza-urgenza di pronto soccorso dotato di sette posti di osservazione breve con area diagnostica dedicata (Tac-telecomandato-radiologico/ecografia), il nuovo reparto di cardiologia con attività di Interventistica, i 25 ambulatori di specialistica per prestazioni interne ed esterne, il centro unico di prenotazione con 12 postazioni di front-office, oltre alla sistemazione delle aree esterne del presidio ospedaliero che hanno restituito davvero un bel colpo d'occhio.

"Mi state invogliando a "ricoverarmi" qui - ha detto simpaticamente il governatore - credo di poter affermare che non mi è mai capitato di vedere una struttura simile realizzata in così poco tempo in Campania."

Commozione da parte Annamaria Bellizzi, sorella del compianto cardiologo e cittadino onorario di Ariano Irpino.

"Voglio ringraziare il direttore generale per il grande impegno mostrato. Ha raccolto questa struttura nelle ceneri e ora finalmente è un ospedale degno di essere chiamato tale. Ci sono nuovi reparti e più medici. Il territorio può guardare con speranza al futuro. Certo avrei preferito che oggi mio fratello fosse qui, sono arrivata che c’era mio lui e adesso resterà il suo nome per sempre all’ingresso."

Il sindaco Enrico Franza presente insieme all'assessore Pasqualino Molinario e alla consigliera comunale e provinciale Laura Cervinaro ha ringraziato De Luca e Ferrante per il grande impegno mostrato a favore del territorio, atteso da grandi sfide a partire dalla realizzazione della stazione Hirpinia.

De Luca ha elogiato ancora una volta il popolo arianese per il grande senso di civiltà durante l’emergenza Covid e ha avuto un lungo incontro cordiale con una delegazione di operai IIA promettendo loro l’impegno massimo della regione a sostegno della delicata vertenza.