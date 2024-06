Ariano, riqualificazione dei 63 alloggi a Viggiano: il quartiere della svolta Il sindaco Enrico Franza scrive e ringrazia i residenti

Procedono ininterrottamente e senza intoppi gli interventi di riqualificazione dei 63 alloggi di via Viggiano, meglio noti come le case gialle, nel popoloso Piano di Zona ad Ariano Irpino. Si tratta di una delle aree trascurate nel corso degli anni con strutture che rischiavano di cadere a pezzi senza un minimo di manutenzione.

Ne parla con soddisfazione il sindaco Enrico Franza, mostrando le prime immagini del cambiamento: "Si procede speditamente ai 63 alloggi. Le case gialle stanno ricevendo un intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per un importo pari ad euro 5.749.000,00: isolamento termico delle strutture, pannelli fotovoltaici, sostituzione di tutte le caldaie e di tutti gli infissi, aree verdi, nuovi luoghi di aggregazione e parcheggi con superfici drenanti e molto altro, il tutto, finalizzato alla creazione di un ambiente moderno e funzionale.

Ancora mille grazie ai residenti del rione per la pazienza e per aver creduto, e un grazie a tutti coloro che lavorano incessantemente e con amore per restituire ai nostri concittadini la propria casa."