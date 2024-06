IX centenario dell'Abbazia di Montevergine: ecco gli avvenimenti C'è attesa per l'inaugurazione e la benedizione della statua di San Guglielmo

L'Abate ordinario di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e il presidente della provincia di Avellino Rizieri Buonopane annunciano l'inaugurazione e la benedizione della statua di San Guglielmo, realizzata dall'artista Silvano Muollo. L'appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno alle ore 11.00. L'opera è stata donata alla provincia di Avellino in occasione del IX centenario dell'Abbazia di Montevergine, posta nella rotonda situata all'incrocio di via Loreto-via Ramiro Marcone-via Santangelo, Mercogliano. All'evento prenderà parte nel chiostro del palazzo Abbaziale di Loreto anche la Coldiretti con un momento degustativo.

Martedì 25 giugno alle ore 11.00 solenne celebrazione eucaristica nella Basilica Santuario di Montevergine presieduta dall'arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo, con l'accensione della lampada votiva e l'offerta dell'olio da parte del comune di Torella dei Lombardi. Dopo la messa ci sarà l'inaugurazione del piazzale di San Guglielmo e a seguire un momento conviviale nel chiostro del Santuario.