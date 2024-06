Disfunzioni agli impianti idrici: manca l'acqua a Sturno, sollievo a Montaguto Il sindaco Vito Di Leo è in continuo contatto con i tecnici dell'alto calore

Manca l'acqua da stamane a Sturno in Irpinia, Gesualdo e in alcune zone di Frigento. Si tratterebbe di una disfunzione improvvisa, di carattere generale che al momento ha penalizzato in modo particolare il territorio sturnese, che non riceve acqua nel proprio serbatoio. Tempi di ripristino incerti. Il sindaco Vito Di Leo è in continuo contatto con i tecnici dell'alto calore per limitare il più possibile i disagi.

Causa improrogabili lavori di riparazione dell’adduttrice al serbatoio di Torre le Nocelle, nel comune di Montemiletto, sempre stamane, le zone servite dal serbatoio in questione potrebbero avere delle disfunzioni nell’arco della giornata, con mancata erogazione idrica o cali di pressione alle utenze servite.

Stessi disagi avevano interessato nei giorni scorsi le zone servite dal serbatoio di San Mango/Pincera. A Montaguto incrociando le dita - fa sapere il sindaco Marcello Zecchino reduce da un incontro ieri in Prefettura ad Avellino - la situazione sta tornando alla normalità. Emergenza fronteggiata da Zecchino con grande tempismo grazie alla preziosissima opera della protezione civile, Aios di Ariano Irpino e gruppo comunale Savignano Irpino.