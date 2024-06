Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo: tra i sindaci più giovani in Campania Mi piace pensare a Villanova come una comunità in cammino senza odi e gelosie

Ernesto Iorizzo 34 anni compiuti. Non si ricorda un sindaco così giovane dal dopoguerra a Villanova del Battista in Irpinia. Siamo in un uno dei comuni strategici della Valle Ufita che si affaccia sul grande cantiere della stazione Hirpinia e dell’alta capacità Napoli-Bari. Per la nuova guida del paese, l'avventura è appena iniziata.

Biologo specialista in nutrizione clinica presso all’ospedale Criscuoli Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi. Da sempre impegnato nel sociale e nel mondo della prevenzione

"Credo fortemente che per amministrare un Comune sia importante innanzitutto saper ascoltare, mediare, trovare le giuste sintesi attraverso il confronto e il rispetto reciproco, mettendo in discussione, quando necessario, anche le proprie scelte.

Questi sono sempre stati e sono tuttora per me i principi irrinunciabili per un'amministrazione comunale che sia inclusiva e veramente aperta alla cittadinanza.

Mi piace pensare a Villanova come ad una comunità in cammino, in cui il contributo di tutti, a prescindere dall’appartenenza politica, sia assolutamente fondamentale per la salvaguardia e la tutela del bene comune, concetto da inculcare a tutti e soprattutto alle nuove generazioni, tralasciando odi e gelosie, proprio come dopo un incontro sportivo, dovrà esserci un terzo tempo, per stringere la mano all’avversario ed andare avanti, insieme.

E su questi principi irrinunciabili non posso nascondere l'orgoglio di essere affiancato da una squadra di persone capaci e competenti con cui ho deciso di intraprendere questo percorso.

E così ancora oggi, in tanti contesti, soprattutto nella nostra politica locale, è necessario cercare sempre qualcosa che ci unisca e mai qualcosa che ci divida.

E sono sicuro che l’amore per il nostro Paese possa unirci, andando avanti insieme con lo sguardo volto verso il futuro, auspicandoci davvero che sia l’inizio di una nuova era.”