E' il giorno di Sant'Antonio di Padova: fede e grande devozione in Irpinia Una ricorrenza molto sentita nelle aree interne da Bisaccia ad Ariano dove è forte la tradizione

E' il giorno di Sant'Antonio di Padova, uno dei santi più amati e venerati nel mondo. Celebrazioni in tutta la Campania nelle chiese e nelle piazze dove non mancheranno momenti di folklore. Una ricorrenza molto sentita nelle aree interne da Bisaccia ad Ariano Irpino dove la tradizione affonda le radici nei secoli.

Nella chiesa di San Pietro Apostolo, in via Guardia ad Ariano Irpino sotto la guida del dinamico e giovane parroco don Daniele Palumbo è proseguita ieri prima della giornata clou di oggi, la preparazione spirituale con confessioni, unzione degli Infermi e benedizione del pane di San'Antonio. La giornata si è conclusa con un momento di convivialità, una cena di comunità in oratorio.

Da stamane sante messe alle 6.30-8.00-9.30-11-00-18.30 celebrata dal vescovo Sergio Melillo alla presenza delle varie autorità, 21-00.

Il programma prevede alle 17.30 la traslazione della statua dalla chiesa: via Giardia-Vitale- Piazza Garibaldi. Dopo la solenne celebrazione delle 18.30 la processione del santo lungo le strade del territorio parrocchiale: via Giacomo Matteotti-Fontananuova-Umberto I-D'Afflitto-Marconi-Castello-Guardia. E domani alle 22 l'attesissimo concerto di Arisa in piazza Mazzini.