Grottaminarda, museo antiquarium: avviso di selezione per il direttore Le attività, di natura gratuita, temporanea e occasionale saranno svolte nell’arco di sei mesi

Il comune di Grottaminarda ha pubblicato un avviso di selezione per l'affidamento di incarico di consulenza professionale nelle materie di competenza di direttore del museo antiquarium “Filippo Buonopane” sito all'interno del Castello d'Aquino.

Le attività, di natura gratuita, temporanea e occasionale, (previsti 2.000,00 euro di rimborso) saranno svolte nell’arco di sei mesi, in concomitanza con l’organizzazione di eventi socio culturali organizzati all’interno del Castello d’Aquino per la promozione della storia, della cultura, delle tradizioni del territorio nonché alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio museale.

L’incarico sarà disciplinato da apposita convenzione in cui saranno stabilite le modalità di svolgimento della consulenza.

Requisiti di base: Laurea in archeologia oppure in lettere classiche ad indirizzo archeologico. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 14:00 di mercoledì 3 luglio 2024.

"Il nostro Museo ha un grandissimo potenziale che è necessario valorizzare - afferma l'Assessora alla Cultura Marilisa Grillo - abbiamo già posto in essere diverse iniziative in tal senso, ma per un migliore risultato è necessaria una visione d'insieme per definire un progetto culturale ed istituzionale del museo.

É necessaria una figura professionale che faccia crescere questa importante istituzione. Purtroppo le risorse economiche dell'ente sono scarse e potremo dare solo un rimborso spese ma in futuro, attraverso le giuste strategie per reperire fondi, speriamo di fare di più".