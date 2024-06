All'abbazia di Montevergine una riflessione sul futuro delle comunità Si è tenuto, dal 17 al 21 giugno il 57 Capitolo Provinciale della Congregazione

Si è tenuto, dal 17 al 21 giugno,presso l’Abbazia di Santa Maria di Montevergine il 57 Capitolo Provinciale della Congregazione Sublacense Cassinese dell’Ordine di San Benedetto avendo per tema: “Una riflessione sul futuro delle nostre comunità per un presente più consapevole”.



Durante il Capitolo è stato rieletto come Visitatore della Provincia Italiana il Padre Abate Mauro Meacci, Abate di Subiaco. Inoltre il nuovo consiglio della Provincia è formato da dom Giordano Rota, Abate di S. Giacomo Pontida; dom Luca Fallica, Abate di Montecassino; dom Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine; dom Giulio M. Vichi dell’Abbazia di Noci; dom Alfio Catalano dell’Abbazia di Praglia; dom Federico Lauretta, dell’Abbazia di Santa Giustina di Padova.



Durante le varie sessioni si è riflettuto su due tematiche: “Il ruolo della tradizione nel contesto di perdita della memoria della cultura contemporanea” e “La costruzione del futuro delle nostre Comunità: tra tradizione ed innovazione” attraverso due relazioni tenute da due membri del Capitolo. Le successive discussione hanno permesso uno scambio proficuo.