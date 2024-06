Ariano: la triste storia di uno sfortunato giovane senza fissa dimora E dalla stazione ferroviaria di Cerreto un bel gesto di solidarierà

Lo hanno trovato disteso in un campo di grano, in aperta campagna nella zona di Camporeale, sembrava morto, grazie alla scoperta di un automobilista che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine, ha ricevuto assistenza nella struttura di temporanea accoglienza Vita dove poi purtroppo si è allontanato per dirigersi alla stazione ferroviaria di Ariano Irpino.

Scacciato e indesiderato ovunque tanto che in molti, preoccupati per l'emergenza furti hanno segnalato la sua presenza quasi come un fastidio.

E' quanto accaduto ad un giovane senza fissa dimora, a suo dire originario della provincia di Salerno.

Una storia probabilmente difficile, un dramma della disperazione che qualcuno fortunatamente ha preso a cuore mostrando solidarietà e compassione.

Ed è così che un abitante di Cerreto, autista e vigile del fuoco nel locale distaccamento arianese ha provveduto a sue spese a munire il giovane di un biglietto di viaggio per poter raggiungere Benevento, luogo da egli richiesto.

Resta tanta amarezza e tristezza per non aver potuto fare di più. La speranza è che il giovane possa trovare la sua strada smarrita e intorno a lui persone generose come Giuseppe Memoli.