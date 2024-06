Atripalda, il ponte delle Filande verso l'ultimazione: a luglio la riapertura Oggi la messa in posa delle assi poi il collaudo

Un momento importante per le comunità di Avellino e Atripalda, questa mattina il varo del ponte delle Filande, nella zona industriale di Pianodardine. Oggi c'è stata la posa delle assi poi si proseguirà con la sistemazione dell'area circostante e con il collaudo. Si pone così fine alla stagione delle esondazioni e degli allagamenti. Per fine luglio il ponte dovrebbe riaprire alla viabilità dopo quasi un anno di lavori.

"Io venni qui pochi mesi dopo la mia elezione- ha dichiarato il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo -. Era un lavoro ormai archiviato, abbandonato. Ho portato sul posto il presidente della Provincia, che voglio ringraziare, perché intervenne in maniera celere quel giorno dell'esondazione e si spaventò dello stato di fatto in cui trovò quest'area"

Il presidente della Provincia Rizieri Buonopane presente alla messa in posa ha dichiarato: "Oggi finalmente verranno posate le assi previste. Mancherà ancora un po' di tempo per sistemare l'area circostante, poi il collaudo. insomma, siamo agli sgoccioli, giusto qualche giorno ancora per i tempi tecnici per il collaudo. Questo è uno snodo importante tra il Comune di Atripalda il Comune di Avellino, era un lavoro che andava fatto prima dell'arrivo della nuova stagione delle piogge".