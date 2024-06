Emergenza idrica, confronto costruttivo tra Franza e Lenzi: ecco le novità Il presidente dell’alto calore ad Ariano, in uno dei territori più critici e particolarmente estesi

Lavorare insieme, attraverso un’azione trasparente da parte di tutti per evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare in piena estate. Il presidente dell’alto calore Antonello Lenzi avvia un confronto con i sindaci in Irpinia e lo fa partendo da Ariano, territorio più vasto della Campania e interessato da numerose criticità, alcune delle quali risolte nelle ultime ore grazie all’impegno attivo da parte del comune. Per Enrico Franza e Antonello Lenzi la parola d’ordine è sinergia. Presenti all'incontro la consigiera comunale e provinciale Laura Cervinaro e l'assessore Toni La Braca.

La prima buona notizia riguarda il provvedimento del tribunale di Avellino, il quale autorizza l’alto calore a ripartire con la contrattualizzazione delle imprese deputate alla manutenzione.

Ciò significa che nel brevissimo tempo, si potrà contare nuovamente di un’impresa preposta alle manutenzioni sulla rete idrica che riguarda l’ambito territoriale arianese.

“C’è un principio di collaborazione più che proficuo con il presidente - ha affermato il sindaco Enrico Franza - la sua presenza ad Ariano, testimonia la vicinanza di un valido professionista agli enti e alle problematiche che affliggono le nostre comunità da anni e non da qualche giorno. Abbiamo condiviso insieme non solo i disagi ma anche possibili soluzioni. Si parte da una corretta informazione in merito all’interruzione del servizio idrico. Un incontro più che proficuo.”

Lenzi, persona perbene il cui compito non è affatto facile a capo di ente che vive da anni un momento di grande difficoltà ha garantito il suo massimo impegno al fine di alleviare al massimo i disagi alla popolazione e attività commerciali.

“La stagione è particolarmente complessa, le fonti sono particolarmente ridotte per fattori climatici, penuria di precipitazioni, ma quando si profileranno queste problematiche di volta in volta che dovrebbero e potrebbero comportare esigenze di sospensione, cercheremo di attuarle prima di tutto attraverso trasparenti e preventive comunicazioni ma anche nel modo meno afflittivo per la popolazione arianese, di cui ho massimo rispetto e anche un ricordo romantico legato alla frequentazione del tribunale e per l’intesa perfetta che si è creta subito con il sindaco Franza a cui mi legano anche ricordi e rapporti familiari.”