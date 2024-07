Ariano: dopo 25 anni si potrà visitare il castello e i suoi camminamenti L'annuncio alla città da parte del sindaco Enrico Franza insieme all'architetto Luciano Baviello

Dopo circa 25 anni riapre il castello normanno di Ariano Irpino. E' sicuramente questa la più bella notizia dell'estate arianese 2024. Il maniero sarà nuovamente accessibile grazie al ripristino dei suoi camminamenti.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Enrico Franza, insieme al progettista dei lavori di restauro da parte della provincia di Avellino Luciano Baviello.

"Abbiamo ottenuto questo importante finanziamento - afferma Baviello - da parte della provincia di Avellino, ringraziano chi si è adoperato affinchè questo finanziamento potesse arrivare ad Ariano Irpino per mettere in sicurezza i percorsi archeologici di questo maniero. I lavori riguardano soprattutto il ripristino dei vecchi percorsi con la messa in sicurezza degli stessi. Un finanziamento di circa 49.000 euro di cui 39.000 per i lavori ed altri 10.000 per somme a disposizione. Una volta completati gli interventi, speriamo da cronoprogramma per la metà di luglio, saremo in grado di restituire alla cittadinanza la visita al castello."

Si tratta di una bella notizia soprattutto per i vacanzieri della domenica, per coloro che da fuori regione spesso scelgono tra le loro mete la città del tricolle per ammirare le bellezze storiche ed architettoniche dell'Irpinia. L'amarezza è stata tanta nel corso degli anni nel vedere il maniero sempre chiuso. Si tratta davvero di una svolta importante e va dato atto a chi ci ha creduto in questa scommessa. Solo pochi giorni fa l'avvio di una nuova attività ristorativa a pochi passi dal castello che va ad aggiungersi alle altre già presenti. Siamo forse nella giusta direzione per rilanciare questo grande patrimonio della città. Chiaramente è importante avere guide pronte che possano fare da cicerone e attività aperte la domenica per chi verrà a visitare il castello e soprattutto, aspetto da non sottovalutare, una costante manutenzione dei luoghi dopo anni di scempio e degrado.

Intanto proseguono i lavori di riqualificazione nel centro storico. In fermento il cantiere di piazza Calvario, luogp strategico della città, su uno dei tre colli il cui volto è destinato a cambiare quando verranno ultimati i lavori dell'ex Giorgione e con l'ex caserma dei carabinieri che segnerà una grande svolta per la città. La speranza, o meglio la richiesta degli arianesi, possa piacere o no a qualche amministratore è la realizzazione di una fontana in corso d'opera in una delle cinque piazze. Un sogno atteso da anni.