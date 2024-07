Ariano: La telecamera non funziona e gli incivili ne approfittano Accade in località Cannelle accanto all'Arena Mennea

La telecamera non è funzionante e gli incivili ne approfittano a più non posso. Un cittadino di quelli sensibili, sempre attento alle problematiche del territorio ci mostra l'immagine del degrado di via Cannelle. Siamo poco distanti dall'Arena Mennea, lungo la strada che porta a contrada San Felice.

Rifiuti ingombranti depositati accanto ai vecchi orribili recinti che finalmente tra non molto verranno tutti smantellati grazie ad un nuovo progetto del comune.

"Non si possono vedere e accettare queste cose nel 2024 - ci dice il cittadino che ha segnalato lo scempio. E non è la prima volta che accade qui giù." Rifiuti che ora faranno da richiamo ad altri. Rivolgiamo l'appello al comune affinchè venga disposta l'immediata rimozione.