Luca Pompeo campione di braccio di ferro: dedico la vittoria a mio zio Nicola Un successo importante e prestigioso nella gara svoltasi ad Antegnate, in provincia di Bergamo

Una famiglia di talenti e campioni. Dal pilota Guido Pompeo il veterano della cronoscalata, che conobbe Ayrton Senna a Imola, nel dicembre scorso in prima linea nel volume circuiti verdi assi del volante ai nipoti conosciuti nel mondo per una serie di traguardi e avventure prestigiose in vari settori.

L'ultimo successo porta la firma di Luca Pompeo, eletto campione nazionale di braccio di ferro, nella categoria master 100 chili.

Un successo importante e prestigioso che il grande Luca, nella gara svoltasi ad Antegnate, in provincia di Bergamo, ha voluto dedicare con affetto a suo zio Nicola, di Ariano Irpino scomparso nei mesi scorsi. Una vittoria, frutto di sacrifici e impegno accolta con gioia, soddisfazione e orgoglio dall'intero team Pompeo di Ariano Irpino.