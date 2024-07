Giornata ecologica a Valleluogo: al primo posto la salvaguardia dell'ambiente Riuscita l'iniziativa 2024 nella ridente contrada arianese

Si sono ritrovati nei locali del Santuario di Valleluogo con tanto di mappa da seguire, armati di buste, guanti, qualche attrezzo e soprattutto buona volontà. Di scena come ogni nella ridente contrada arianese la giornata ecologica green dat, giunta alla sesta edizione.

Iniziativa promossa dal gruppo affiatato "Amici di Valleluogo" con il patrocinio e contributo del comune di Ariano Irpino.

Dopo il ritrovo nel piazzale e la registrazione dei partecipanti, c'è stata la divisione in gruppi. Partenza benedetta da qualche goccia rinfrescante di pioggia verso le strade di Valleluogo, Casavetere, Carpiniello, Montecifo e Mogna.

Un percorso spesso attraversato da tanti amanti della camminata dove non mancano, qui come in altre zone della città gesti di inciviltà. A rappresentare l'amministrazione comunale e a portare i saluti del sindaco Enrico Franza, il vice Grazie Vallone. Nel video allegato le sue parole.