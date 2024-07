Dramma acqua, la gente si mobilita e scende in piazza: ecco Grottaminarda Nasce un movimento di lotta che intende coinvolgere anche i comuni limitrofi

La Valle Ufita si mobilita contro la crisi idrica. Attività commerciali al collasso e disagi nelle abitazioni in piena estate. Da Grottaminarda la nascita di un movimento di lotta che intende coinvolgere anche i comuni limitrofi a partire di Ariano Irpino in quella che dovrà essere una battaglia nel segno dell’unità. In prima linea il sindaco Marcantonio Spera.

Una prima giornata di mobilitazione senza precedenti, la città ha espresso tutta la sua rabbia e lo sdegno contro la crisi idrica che da troppo tempo la attanaglia.

Piazza, festa del rione Cappelluzza e mercato sono stati i palcoscenici di una buona partecipazione popolare. Cittadini di tutte le età, anche dei paesi limitrofi, ma soprattutto donne, si sono unite per firmare la petizione "Appello per la risoluzione della crisi idrica in Irpinia".

"Basta con le tubature fatiscenti - si legge nella nota del movimento - le interruzioni continue e la scrsa pressio dell'acqua. La gente è esasperata da una situazione che non solo rappresenta un disagio quotidiano, ma che mette a rischio anche la salute pubblica.

Le donne, in particolare, hanno espresso con forza la loro indignazione. Sono loro che, spesso, si ritrovano a dover gestire le faccende domestiche e ad accudire le famiglie senza la disponibilità di acqua potabile.

La petizione è un primo passo importante, ma non basta. È necessario che le istituzioni prendano atto della gravità della situazione, come il sindaco di Grottaminarda e intervengano con urgenza e concretezza per risolvere il problema alla radice."

L'appello:

"Grottaminarda non è sola! Invitiamo tutti gli altri paesi irpini che vivono questo problema ad attivirsi e a unirsi alla nostra lotta. Seguite la pagina facebook "Uniamoci per l'acqua" per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative e per dare il vostro contributo.

Insieme possiamo fare la differenza! Insieme, possiamo ottenere un cambiamento concreto e garantire un futuro migliore per tutta l'Irpinia, un futuro in cui l'acqua non sia un privilegio, ma un diritto per tutti. Uniamoci per l'acqua. "