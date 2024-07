Evento straordinario: la rievocazione storica Milano-Taranto a Grottaminarda Di scena la più bella manifestazione per moto d'epoca in Italia e in Europa

Venerdì 12 luglio alle ore 11:30, la “Milano-Taranto” farà tappa in Piazza XVI marzo a Grottaminarda per la sosta obbligatoria e il controllo orario.

Si tratta della 37^ edizione di quella che è nata quale vera e propria corsa motociclistica negli anni '30 per poi trasformarsi, nel 1987, in una rievocazione storica per moto d'epoca ed arrivare ad essere considerata la più importante manifestazione per moto d'epoca in Europa.

Organizzata dal Veteran Moto Club di San Martino in Colle (PG), per il passaggio a Grottaminarda vede la collaborazione del Cvsi club veicoli storici Irpino, federato Asi, il patrocinio del Comune di Grottaminarda, e la gestione dell'accoglienza da parte della proloco Grottaminarda Aps con il supporto di altre associazioni e di vari esercizi commerciali.

La “Milano-Taranto” si sviluppa in 6 tappe consecutive, per un totale di 1655Km, quella che interesserà Grottaminarda sarà la 5^ tappa che parte da Campobasso per arrivare a Potenza. Si preannuncia uno spettacolo davvero unico da guardare per la preziosità delle moto d’epoca, ma anche un momento di grande visibilità per Grottaminarda.

«È un orgoglio per la nostra cittadina ospitare il passaggio della storica manifestazione “Milano-Taranto” – afferma il delegato allo sport del Comune di Grottaminarda, Michele Spinapolice - Non si tratta di una manifestazione come tante, ma della manifestazione più importante d'Italia nell'ambito delle moto d'epoca. Un evento giunto alla 37^ edizione che unisce la passione delle due ruote alla nostra cultura poichè attraversa i borghi più belli d'Italia. Un’occasione questa che ci permette ancora una volta di far conoscere il nostro paese e le nostre piazze.

Si tratta di moto che hanno fatto la storia delle due ruote, dietro ogni veicolo c'è un racconto e una storia che legano fortemente il proprietario al veicolo. A fare da cornice a questo bel momento i prodotti della nostra Irpinia a cominciare dal torrone. Dunque un sincero grazie agli sponsor che hanno reso possibile tutto questo. Grandi aspettative da questo evento ed un grande obiettivo per la prossima edizione».

«Ospitare la rievocazione della Milano-Taranto è diventata una tradizione – spiega il presidente del Cvsi club veicoli storici, Luigi Iuozzo - Il nome della famiglia Iuozzo è legato inscindibilmente alla Milano – Taranto storica e fin dagli esordi siamo stati al fianco della famiglia Sabatini prima, e del Veteran Club San Martino poi, organizzando, per la prima volta nel 1997, la tappa di Ariano Irpino, proseguendo negli anni a seguire fino ad oggi con la sosta a Grottaminarda per il controllo orario. La Milano Taranto è la più bella manifestazione per moto d'epoca in Italia e in Europa, una "Mille Miglia delle moto"»