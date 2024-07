Bisaccia: I consiglieri Gallicchio e Sena incontrano l’Acer Campania Promessa mantenuta da parte dei due consiglieri di minoranza

I due consiglieri di minoranza della lista “Bisaccia Futura” Pasquale Gallicchio e Donato Sena hanno mantenuto l’impegno di fare il necessario punto della situazione direttamente con Acer Campania, in merito ai 18 alloggi realizzati in località Boscozzulo di Bisaccia e non ancora consegnati.

I due rappresentanti della lista “Bisaccia Futura” hanno incontrato l’avv. Giuseppe Pagnotta componente del Cda di Acer Campania e l’ing. Carmine Andreotti della struttura tecnica Acer Avellino.

Pasquale Gallicchio e Donato Sena hanno affidato a una nota congiunta l’esito dell’incontro avvenuto presso la sede irpina.

«Ringraziamo per la disponibilità i vertici di Acer Campania, Giuseppe Pagnotta e Carmine Andreotti. Dopo la nostra richiesta di incontro, inoltrata poco tempo fa, abbiamo ricevuto piena collaborazione sulla questione da noi sollevata, riguardante gli alloggi in località Boscozzulo.

I rappresentanti di Acer Campania hanno chiarito ogni nostro dubbio con estrema accuratezza.

Dopo aver discusso di alcuni aspetti tecnici, per i quali spetta al Comune di Bisaccia affrettare i tempi nell’adempiere alle ultime pratiche burocratiche indispensabili per la risoluzione dei ritardi, si è passati all’aspetto della distribuzione dell’energia elettrica, per la quale, dopo l’ok degli uffici comunali la società procederà a soddisfare ogni necessità.

Si è affrontata anche la questione della graduatoria, ormai definitiva. Rispetto alla disponibilità di 18 alloggi, dei quali uno destinato al Comune di Bisaccia per particolari esigenze, è ufficiale il dato che sono pervenute in tutto 34 domande. È intenzione dell’Acer consegnare gli immobili per l’autunno, si è ipotizzato il periodo tra settembre e ottobre, poi toccherà al Comune di Bisaccia assegnare gli appartamenti seguendo l’esito della graduatoria, pubblicata su piattaforma regionale.

Per quanto ci riguarda ci stiamo impegnando per mettere la parola fine a lungaggini estenuanti che angosciano i tanti aventi diritto, e siamo soddisfatti nell’aver trovato piena collaborazione da parte dell’Acer Campania.

Continueremo a seguire passo dopo passo questa vicenda. Questo è il nostro stile di essere minoranza: vigili, attenti e propositivi».