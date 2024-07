Ariano: A che punto siamo con l'installazione delle pensiline lungo le strade? Quasta donna nella foto, seduta a terra, tra le arbacce, sotto un albero sta aspettando la navetta

L'inverno è stato duro tra pioggia e vento e l'estate non è da meno. Pendolari costretti ad attendere i mezzi pubblici sotto un sole bollente, (come nella foto), senza alcun riparo in una cunetta o su un marciapiede.

La città resta ancora orfana delle pensiline. Stamane ci ha colpito l'immagine di una donna, seduta a terra, tra le arbacce, sotto un albero ad attendere un navetta all'altezza di Villa Sorriso lungo la statale 90 delle Puglie.

Le ultime notizie in merito, sulla nuova installazione risalgono all'aprile scorso, con l’annuncio relativo all'avvio della gara per la nuova collocazione nelle periferie e centro.

La stagione estiva avanza e il timore, e questo sarebbe veramente un fatto gravissimo, è che possa arrivare un nuovo anno scolastico senza aver risolto il problema.

Cosa prevede il progetto? Quali saranno i punti in cui verranno realizzate le nuove strutture e soprattutto qual'è il cronoprogramma, il termine previsto entro il quale si chiuderà questo pasticcio? Ci sarà un amministratore o un responsabile tecnico in grado di fare il punto della situazione attraverso una nota da palazzo di città? E' ciò che attendiamo. Grazie.