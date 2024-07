Ariano, giostrine rotte e area pericolosa in villa: l'appello di una mamma "Se c'è bisogno di un contributo minimo per risollevare il parco giochi, noi siamo pronti"

Giostrine in pessimo stato e assenza delle più elementari norme di sicurezza. A sollevare l'allarme una mamma attraverso un post scritto anche sulla pagina Sei di Ariano Irpino se. Accade nella villa comunale del tricolle.

"E' una questione che riguarda non solo me ma tutti. Spero attraverso la mia segnalazione di sensibilizzate chi di competenza. Per i nostri bambini è davvero pericoloso adoperare altalene ed altri giochi. Attualmente l'area è transennata con un semplice nastro bianco e rosso. Non vi è un prato o qualcosa di simile, morbido a terra per ammortizzare le cadute.

La pulizia è pari a zero e credo servirebbe anche un'opera di disinfestazione nel parco. Siamo davvero preoccupati. Serve assolutamente un intervento urgente, per far sì che durante l'estate i nostri bambini possano giocare con tranquillità e soprattutto in sicurezza. Se c'è bisogno di un contributo minimo per risollevare il parco giochi, siamo disposti anche a questo."