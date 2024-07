Consorzio Ambito A02, a Mercogliano l'assemblea per il rinnovo delle cariche La presidenza al sindaco Carmine De Fazio di Sant'Angelo a Scala

Nell’aula consiliare del Comune di Mercogliano, si è tenuta l'assemblea per il rinnovo delle cariche del Consorzio Ambito A02, che gestisce i servizi sociali per i residenti nei comuni di Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e Summonte.

La presidenza dell’assemblea è stata confermata, all’unanimità, al Comune di Sant’Angelo a Scala, rappresentato dal sindaco Carmine De Fazio. La presidenza del Consiglio di Amministrazione è stata confermata al Comune di Mercogliano, rappresentato dal Sindaco Vittorio D’Alessio.

Del CDA, oltre al Comune di Mercogliano, fanno parte anche il Comune di Forino, rappresentato dal Vice sindaco Laura Giardino e il Comune di Summonte, rappresentato dal Sindaco Ivo Capone.

La vice presidenza dell’assemblea è stata confermata al Comune di Ospedaletto d’Alpinolo.

I supplenti del CDA sono rappresentati dai Comuni di Sant’Angelo a Scala, Contrada e Ospedaletto d’Alpinolo. Presenti all’assemblea anche il Sindaco di Contrada, Pasquale de Sanctis, la delegata Loredana Cucciniello, il Sindaco di Forino, Antonio Olivieri e il vicesindaco di Ospedaletto d’Alpinolo, Gerardo Oliviero. L’assemblea si è svolta in un clima di grande serenità e collaborazione. I presenti hanno evidenziato l’efficacia e l’efficienza degli interventi socio assistenziali e la professionalità dell’apparato tecnico amministrativo dell’Ufficio di Piano.

A seguire, sono stati approvati tre progetti di fattibilità tecnica economica per interventi per circa 2,5 milioni di euro relativi al PNRR avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che saranno realizzati nel comune di Monteforte Irpino in un immobile confiscato alla camorra e in un vecchio edificio scolastico; ciò per favorire l'integrazione delle persone disabili (1.2 PNRR), realizzare appartamenti per le persone senza fissa dimora e pronta accoglienza (1.3.1 PNRR) e per creare supporto operativo come centro polifunzionale e stazione di posta (1.3.2 PNRR).