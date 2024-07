Piano ferie dipendenti area finanziaria: è scontro sulla richiesta di revoca Comunicazione indirizzata al sindaco, vice segretario e responsabile ufficio personale

Richiesta di revoca della disposizione di annullamento piano ferie dei dipendenti dell’area finanziaria del comune a firma della dirigente ad interim area finanziaria

"In riferimento alla comunicazione firmata dal segretario comunale e dirigente ad interim dell’area finanziaria del comune di Ariano Irpino, prot. N. 0019048 del 12.07.2024, con cui inspiegabilmente si annulla ad horas il piano ferie approvato e si rimanda ad una “futura” presentazione di un nuovo piano ferie con relative autorizzazioni, la Cisl Fp Irpinia Sannio chiede un immediato atto amministrativo che revochi quanto suddetto anche in considerazione del fatto che tale piano ferie era stato redatto dal precedente dirigente tenuto conto delle esigenze di servizio e della situazione organizzativa propria dell’Area Finanziaria.

La scelta operata sta creando un enorme disagio ai dipendenti che hanno già programmato le proprie ferie oltre ad andare contro a quanto riportato nel Ccnl 2019-2021 all’art. 38.

Per questi motivi, al fine di evitare al comune spiacevoli contenziosi e sicuri risarcimenti ai dipendenti per il mancato godimento delle ferie interrotte o sospese, si chiede di dare riscontro alla presente nota, in mancanza del quale, ci si vedrà costretti ad avviare tutte le procedure previste dal contratto collettivo e dallo statuto dei lavoratori per la tutela di un diritto incontestabile." La nota è a firma della segretaria generale Sonia Petrucciani.