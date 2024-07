"Come un cuore d'Africa": diario di viaggio e sentimenti di Mario Altavilla La presentazione del volume a Grottaminarda

Docente di scienze motorie ed allenatore di nuoto, l'autore ha raccolto in questo volume la sua emozionante esperienza da volontario in Camerun dove si è impegnato per divulgare le discipline sportive tra i bambini ed i ragazzi.

L'appuntamento è per le ore 20:00 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Grottaminarda. L'iniziativa gode, infatti, del patrocinio della parrocchia di Santa Maria Maggiore e del comune di Grottaminarda.

Dopo i saluti di don Rosario Paoletti, parroco di Santa Maria Maggiore, del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, dell'Editore Silvio Sallicandro, l'intervista all'autore da parte di Angela Vitale.