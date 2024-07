La polizia al campo scuola della protezione civile: "Amate e preservate la vita" Curiosità e tante domande da parte dei bambini

Curiosità e tante domande rivolte alla polizia. Dall'ordine pubblico, al lavoro che ogni giorno svolge una volante sul territorio, senza tralasciare le questioni più attuali come l'emergenza furti e la sicurezza stradale alla luce dell'ultima strage del sabato sera avvenuta a Mirabella Eclano.

Protagonisti i bambini del campo scuola della protezione civile al secondo giorno di attività, allestito in località Casone, sede dell'associazione flumerese impegno e solidarietà, i quali hanno incontrato gli agenti del commissariato arianese guidato dal vice questore Maria Felicia Salerno.

"Cosa provate dentro di voi, quando vi capita di arrestare una persona? E poi ancora, come difendersi se entra un ladro in casa, cosa fare? Quanto "costa" uscire da un carcere? Risposte che non si sono fatte attendere. La più significativa: "Arrestare una persona è sempre una sconfitta per la società e quindi per tutti, anche per noi stessi. Ma qualcuno deve pur farle rispettare le regole. La vita è una sola, preservatela, voletevi bene, abbiate cura di voi e siate sempre prudenti. Queste esperienze di gruppo sono importanti e vanno incoraggiate. Noi ci saremo sempre."