Ariano: vergognoso lo scempio rifiuti di fronte ad un cimitero Un luogo meta di incivili da anni nonostante le sanzioni della polizia municipale

E' uno scempio infinito e un luogo meta di incivili l'area adibita al deposito dei rifiuti scelta in maniera scellerata negli anni scorsi nel posto più infelice e meno adatto senza alcun rispetto per i defunti e i propri cari. A nulla sono servite finora le strigliate e le sanzioni grazie all'utilizzo delle telecamere. Gli incivili abbondano più dei rifiuti ammassati ovunque. Eppure i cassonetti spesso restano vuoti come accaduto nell'ultimo caso. Basta guardare le campane. Il comune è in dirittura d'arrivo con un progetto che eliminerà finalmente i recinti per dare una svolta a questa problematica annosa, ma ciò che manca attualmente è grande senso di civiltà qui e in altre zone della città.