I 40 anni del Gruppo donatori Fratres di Montella: le targhe ai soci fondatori Sabato e domenica l'evento in piazza Bartoli

Grande successo per la due giorni organizzata Fratres Montella, gruppo donatori di sangue. Sabato e domenica in occasione del 40esimo anno della fondazione dell'associazione, i bambini dai 3 ai 14 anni hanno partecipato all'evento indossando magliette dell'associazione. Inoltre in piazza Bartoli c'è stata la consegna alla cittadinanza del monumento al Donatore. Sono state consegnate le targhe ai soci fondatori. “Un particolare ringraziamento ai donatori che 40 anni fa posero fiducia in modo spontaneo e disinteressato all'iniziativa del Grippo Fratres della Misericordia – ha dichiarato il presidente Fulvio Lenzi - contribuendo di fatto alla nascita del gruppo stesso e alla salvezza di molte vite”.

La giornata è proseguita con i balli del gruppo popolare Aria Nova, poi lo spettacolo musicale Orchestra odissea e tanti stand gastronomici.