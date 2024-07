Ariano: da diverse ore senz'acqua, privi di qualsiasi informazione E' il dramma degli abitanti di località San Felice e Marchetto

Dalle 20 di ieri sera senz'acqua. E' il dramma degli abitanti di località San Felice e Marchetto ad Ariano Irpino. "E' già capitato la scorsa settimana, quando addirittura, siamo rimasti ben cinque giorni a secco, senza un goccio d'aqua.

Abbiamo provato a contattare l'alto calore, ma senza esito alcuno. Nessuno sa darci una spiegazione.

In questi giorni di grande caldo, stare senz'acqua è davveo un'ingiustizia. E' vergognoso. E meno male che doveva esserci una comunicazione preventiva nella massima trasparenza. Non è escluso che anche altre contrade della città stanno vivendo lo stesso drammma in queste ore di calura.

Sabato scorso era toccato alla contrada Santa Barbara, rimasta a secco per ore con enormi disagi e difficoltà soprattutto per le persone anziane nelle case.