Lavori in galleria: Anas chiude un tratto della statale 90 ad Ariano Circolazione deviata su viabilità alternativa

Sulla strada statale 90 delle puglie è temporaneamente chiusa al traffico la tratta compresa tra il km 2,900 ed il km 4,1000 ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, per permettere l’esecuzione di attività di verifica e manutenzione in corrispondenza della galleria ‘San Giovanni’.

"Allo stato attuale - fa sapere l'Anas - la circolazione è deviata in loco su viabilità alternativa. La regolare viabilità verrà ripristinata non appena ultimate le attività in corso. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e della impresa incaricata."