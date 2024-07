Olimpiadi, l'Irpina Silvana Stanco conquista l'argento nel trap Silvana Maria Stanco, di Sturno, conquista una storica medaglia d'argento

Tiro a volo, in corso la finale Trap. Silvana Maria Stanco, di Sturno, conquista una storica medaglia d'argento.

Oro ad Adriana Ruano Oliva (Guatemala), bronzo a Penny Smith (Australia). Per l'Italia è la tredicesima medaglia (tre ori, sei argenti e quattro bronzi).

Il Trap è tra le specialità più conosciute del tiro a volo, Trap o Fossa Olimpica in cui il tiratore spara da cinque diverse pedane posizionate in rettilinea, con il fucile imbracciato, senza sapere quale sarà la direzione di partenza del piattello e la sua traiettoria.

Le sue parole: "Ho lottato ogni piattello fino alla fine. E' una grandissima emozione e soddisfazione.E' stata per me una rivincita, ho lavorato molto su me stessa soprattutto a livello mentale. Una traguardo che ho condiviso qui con mio padre e mia sorella. E' sicuramente uno dei giorni più belli della mia vita."

L'orgoglio del sindaco di Sturno Vito Di Leo: "Grandissima soddisfazione, grandissima Silvana"