Riqualificazione alloggi popolari: pioggia di milioni al comune di Ariano Manutenzione straordinaria per i 78 alloggi di contrada Viggiano attesa da anni

Il comune di Ariano Irpino riceve 5 milioni e 600mila euro per la riqualificazione delle case popolari, con decreto dirigenziale della regione Campania del 17 luglio 2024, che ha individuato le proposte pervenute da finanziare nell’ambito delle misure urgenti per l’emergenza abitativa.

La manutenzione straordinaria e la riqualificazione riguarderà i 78 alloggi di contrada Viggiano a Cardito nel popoloso Piano di Zona, gli alloggi di Borgo San Domenico, i 44 alloggi popolari di Rione Martiri, altri alloggi di piano di zona ed edifici acquisiti al patrimonio comunale nel centro storico.

Di fatto tutti gli alloggi popolari saranno sistemati. Dopo la riqualificazione dei 63 alloggi, le cosiddette case gialle di piano di zona si assisterà ad un miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica.

Esprimono soddisfazione il sindaco Enrico Franza e l’assessore all’edilizia popolare Pasqualino Molinario i quali mettono in evidenza l’ottimo lavoro svolto dall’ufficio tecnico e ringraziano la regione per aver accolto la proposta del comune di Ariano Irpino già presentata in sede di riunione a palazzo di città e attraverso un protocollo di intesa con l’Acer ex Iacp, proprietaria di parte del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica. Promessa mantenuta da parte di Franza e Molinario, i quali sollecitati dagli abitanti durante la campagna elettorale avevano effettuato più di un sopralluogo nel quartiere alle prese con una serie di problematiche pregresse.

Soddisfazione da parte dei residenti dei 78 alloggi di Viggiano che avevano sollecitato gli interventi di manutenzione straordinaria anche con una raccolta firme e che ora vedono vicina la soluzione dei problemi presenti da decenni. Alla luce anche della tragedia di Scampia davvero una bellissima notizia per il secondo comune più importante della provincia di Avellino.

La richiesta all'Acer Campania dipartimento di Avellino da parte dei firmatari dell'esposto corredato anche da una perizia tecnica effettuata a titolo gratuito dal geometra Antonio Santosuosso:

"I sottoscritti inquilini assegnatari dei fabbricati siti in Ariano Irpino rione Piano di Zona denominati 78 alloggi, riscontrano un ormai non più rinviabile intervento di manutenzione alle parti comuni degli alloggi in oggetto, in particolare si evidenziano i seguenti disagi:

Distaccamento del rivestimento murale esterno in mattoni faccia vista, l'acciaio delle armature dei balconi e anche delle strutture tutte in alcune parti e completamente all'esterno perchè il cemento cosiddetto copri ferro si è ammalorato. I canali di gronda e le discese pluviali sono in molte parti perdenti e sganciate dalle facciate, il manto di copertura in alcune parti presenta tegole rotte o mosse dalle intemperie, la pavimentazione dei balconi risulta ormai staccata. Si segnala inoltre che in alcuni appartamenti la pavimentazione interna è rigonfia e staccata dal massetto sottostante, oltre alle criticità di ponti termici, muffa ed umidità sempre all'interno dei singoli appartamenti. Una palazzina con all'interno una persona in difficoltà che per questo motivo ha già subito un incidente risulta essere priva di ascensore. Botole da sistemare sulla sommità degli alloggi le cui soffitte diventano ricovero di volatili. Si rappresenta che la caduta del rivestimento delle facciate costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità."