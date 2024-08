International Inner Wheel club d'Hirpinia: emozionante passaggio del collare La presidente incoming Annalisa Gioia Cogliani ha illustrato il programma per il nuovo anno sociale

Nella splendida cornice del castello d'Aquino di Grottaminarda si è svolta, la cerimonia del passaggio del collare dell'International Inner Wheel Club d'Hirpinia, con la partecipazione di prestigiose autorità innerine e civili.

A prendere parte alla cerimonia è intervenuta la segretaria del consiglio nazionale Elena Antonacci, sempre affettuosamente vicina al Club d'Hirpinia. Non meno significativa la presenza di autorità civili del comune di Grottaminarda che ha patrocinato l'evento e delle amiche delle associazioni Fidapa e Il Quarzo Rosa.

La presidente uscente Fiorella Pasqualina Losco, ricordando i service degli ultimi due anni, ha ringraziato le socie del club per il lavoro di team svolto.

La presidente incoming Annalisa Gioia Cogliani ha illustrato il programma per il nuovo anno sociale International Whaeel in linea con il tema internazionale designato dalla presidente Mamta Gupta "Heartbeat of Humanity".

Attraverso l'azione sinergica del club e delle istituzioni presenti sul territorio, saranno svolti servise a tutela della salute, ma anche a supporto delle donne vittime di violenza e dei giovanissimi che, loro malgrado, vivono situazioni di disagio socio familiare.

La cerimonia si è conclusa nei suggestivi giardini pensili del Castello con una serena conviviale tra socie e graditi ospiti.