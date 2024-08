Flumeri: l'emozionante alzata del giglio in onore di San Rocco/VIDEO E' la tradizione che si rinnova in Irpinia

Un cielo grigio senza sole ma con una temperatura fresca e gradevolissima ha accompagnato la tradizionale alzata del giglio in Irpinia, a Flumeri.

A benedire l'obelisco alla presenza del sindaco Angelo Antonio Lanza è stato il parroco don Claudio Lettieri il quale ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questo evento tanto caro al popolo flumerese.

Birra a fiumi, così vuole la tradizione da anni, tutti rigorosamente muniti di casco sotto il grande obelisco sorvegliati a vista dai carabinieri presenti con il maggiore Annalisa Pomidoro. Grande senso di civiltà, massima prudenza e nessun atto di intemperanza. Un comportamento davvero esemplare da parte di tutti.

E' stata come ogni anno una grande emozione e lo sarà ancora di più il prossimo 15 agosto nel giorno della grande tirata. Un pensiero speciale tra lacrime e commozione è stato rivolto al grande Matteo Zimbardo per tutti Brusco scomparso prematuramente di recente in paese e a tutti gli eroi del giglio come lui, venuti a mancare nel corso degli anni, che con la loro maestria hanno tenuto in vita e trasmesso alle nuove generazioni questa antichissima tradizione.

Una festa interminabile che durerà fino a a notte fonda. Nei giorni dell'alzata e della tirata tutto passa in secondo piano. Al primo e unico posto c'è il giglio, orgoglio di ogni flumerese sparso nel mondo. Si gioisce anche a distanza. Molto emigranti sono ritornati in paese, altri arriveranno nelle prossime ore per gridare tutti insieme viva San Rocco.