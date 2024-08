Ariano: strada disastrata con buche insidiosissime verso Orneta-Casone E' impercorribile e ad altissimo rischio la provinciale 236

E' impercorribile e ad altissimo rischio la strada provinciale 236 che da località Casone, bivio Orneta porta ai due innesti della variante Manna-Tre Torri. Almeno tre buche profonde, insidiosissime stanno mettendo a dura prova gli automobilisti costretti a spostarsi a centro strade con il rischio di scontrarsi frontalmente con le vetture provenienti dal senso opposto.

Viene rivolto un appello all'ente provincia ad intervenire al più presto prima che si verifichi davvero una tragedia.

Non servono pezze che dopo qualche giorno diventano nulle a causa del continuo transito di mezzi pesanti in transito su questo tratto di strada sia all'andata che al ritorno, impegnati nei lavori in atto nella vicina stazione Hirpinia, ma un intervento più incisivo e duraturo.