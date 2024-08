Flumeri: fede e devozione in onore di San Rocco Dopo l'alzata del giglio ora cresce l'attesa per la grande tirata

Sarà il vescovo Sergio Melillo a presiedere la solenne celebrazione in onore di San Rocco a Flumeri venerdì 16 agosto alle ore 18.00. A seguire la statua del santo tanto caro al popolo flumerese, attraverserà le strade del paese accompagnata dal concerto bandistico della città di Andretta. Sante messe in programma nel corso della giornata, alle 7.00-8.00-9.00-10.00 e 11.00. Alla vigilia, nel giorno dedicato alla festività di Santa Maria Assunta la celebrazione delle ore 11.30 sarà presieduta dal vescovo Massimiliano Palinuro. Alle 17.30 la tanto attesa benedizione e tirata del giglio dopo l'emozionante alzata avvenuta nella serata di ieri. "La Beata Vergine Maria e San Rocco - afferma il parroco don Claudio Lettieri - ci aiuteranno a vivere questo tempo di grazia e di conversione. Papa Francesco sottolinea come la dimensione spirituale del giubileo 2025 debba coniugarsi con il vivere sociale per costruire un'unità coerente."