Ariano: fede e devozione intorno a Sant'Ottone e alle Sante Spine Un avvenimento molto sentito dagli arianesi e dai tanti emigranti presenti in città

Si è tenuta nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino la concelebrazione eucaristica in onore di Sant'Ottone Frangipane, patrono della città, presieduta dal Vescovo Sergio Melillo. Un avvenimento molto sentito dagli arianesi, a cui hanno preso parte anche molti emigranti ritornati come ogni estate nella propria terra d'origine. Presente il sindaco Enrico Franza, insieme alla consigliera comunale e provinciale Laura Cervinaro e autorità militari.

Sotto l'altare il gonfalone della città con la polizia municipale e i carabinieri in alta uniforme. Ad animare la liturgia il coro della Basilica Cattedrale. Al termine della celebrazione, la processione con il busto di Sant'Ottone, partita da piazza Duomo, al suono del campanone.

Domani è in programma la celebrazione eucaristica alle ore 11.00 nel giorno delle Sacre Spine. Ore 20.30 accoglienza delle reliquie e preghiera comunitaria in piazza plebiscito. Martedì infine ore 11.00 celebrazione eucaristica, ore 19.00 concelebrazione eucaristica in memoria di Gesù Coronato di Spine presieduta dal Vescovo emerito di Pozzuoli e Ischia Gennaro Pascarella. Seguirà la processione con il reliquiario delle Sante Spine lungo le strade della città.

"Ringraziamo il Signore - scrive il Vescovo Sergio Melillo - per la santità del nostro patrono Ottone Frangipane. Contempliamo, ammirati e stupiti, le reliquie delle Sante Spine della corona di Cristo. Vi aspetto per pregare insieme, riscoprirci comunità amata dal Signore, per crescere nella fede."