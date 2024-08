Venerdì drammatico: risveglio amaro senz'acqua nelle case, sale l'indignazione Situazione estremamente difficile soprattutto per gli anziani

Amaro risveglio senz'acqua nelle case. Rubinetti a secco in diverse zone con difficoltà enormi a causa delle temperature altissime di queste ore. Sale l'indignazione della gente. Il problema senza riguarda questa volta senza distinzione sia le zone basse che alte della città ad Ariano Irpino e i comuni limitrofi. In qualche caso anche dalla giornata di ieri. Non vi è nulla di scritto o ufficiale ma sembrerebbe che si tratti di un guasto importante in alta Irpinia. "Abbiamo un matrimonio in casa e siamo tutti disperati - ci dice una donna - è davvero assurdo."

L'ultima comunicazione sul sito dell'alto calore è datata 14.08.2024 e riguarda la sospensione dell'erogazione idrica del serbatoio rurale al castello di Taurasi:

"Si comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici, si rende necessario effettuare la sospensione dell’erogazione idrica nei seguenti giorni: dalle 22.00 del 14.08.2024, alle ore 6.00 del 15.08.2024;

dalle 22.00 del 15.08.2024, alle ore 6.00 del 16.08.

Si avvisa che si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione." Ma è evidente che non riguarda la situazione in atto nell'arianese e territorio limitrofo.

L'unico sindaco tempestivo nell'informare la popolazione è stato il primo cittadino di Sturno Vito Di Leo. Ecco comunicazione diramata dalla sua pagina facebook che è stata di grande utilità anche per noi:

"Guasto alla condotta idrica principale. Si è verificato, nella notte, un grave guasto alla condotta principale del diametro 800 nel comune di Castelfranci. Circa 40 comuni che sono alimentati dalla citata condotta idrica sono, pertanto, rimasti senza alimentazione per tutta la notte. L’intervento di riparazione è in atto ed il ripristino del servizio è previsto per il pomeriggio/sera."