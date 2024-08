Spera: "Grazie a quanti si sono adoperati in questa giornata difficile" L'emergenza idrica a Grottaminarda

L'amministrazione comunale di Grottaminarda ringrazia quanti nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto, si sono impegnati in silenzio, ma con grande partecipazione emotiva e fattiva, per garantire un approvvigionamento di acqua potabile e non, ai cittadini a seguito del grave guasto a Castelfranci.

"In qualità di sindaco - afferma Marcantonio Spera - mi sento di ringraziare la prefettura, il consorzio di bonifica dell'ufita, la pubblica assistenza di Grottaminarda, l'alto calore, il team Sorrentino, autostrade Spa, il capo dell'ufficio tecnico del comune di Grottaminarda, Rocco Uva, gli operai comunali, l'assessora Marilisa Grillo, l'assessora Doralda Petrillo, la consigliera Franca Iacoviello, la consigliera Marisa Graziano, e gli amministratori tutti, ognuno partecipe e solidale nella realizzazione di una rete di emergenza per i cittadini.

Ci auguriamo, intanto, che nel breve venga ripristinata l'erogazione e che ogni cittadino capisca bene, con senso critico ma civile, il triste momento e collabori alle iniziative utili ad affrontare e risolvere l'annoso problema nel breve futuro. Ci auguriamo che rinsaviscano gli omniscenti, gli pseudosupercompetenti, i politicanti improvvisati, i tuttologi professionisti, i menagramo".