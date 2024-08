"C'è chi si gode gli eventi e chi come me è costretto a restare a casa" L'appello di un cittadino da Ariano Irpino

"Sono frustrato per non aver potuto partecipare agli spettacoli e agli eventi perché non ho mezzi di trasporto. Questo è un problema anche per altri che si trovano nella stessa situazione, poiché non ci sono autobus dopo le 19:20 da Ariano, e nemmeno la domenica. Non ci sono nemmeno taxi che ci riportino a casa mentre gli altri si godono gli eventi. "

A scriverci è un nostro lettore, Michele Lanera 57 anni da contrada Manna ad Ariano Irpino.

"Che dire di quelli di noi che non hanno mezzi di trasporto e sono bloccati in casa? Dovrebbe esserci un sistema che permetta alle persone senza mezzi di trasporto di godersi gli eventi e tornare a casa sani e salvi. Sarebbe utile se ci fosse un modo per registrarci e prenotare il trasporto a casa.

Ci sono stati numerosi eventi a cui molte persone non hanno potuto partecipare a causa della mancanza di trasporti.

Ciò può portare a sentimenti di esclusione, che possono avere un impatto negativo sulla salute mentale. Non tutti hanno a disposizione un mezzo personale, e il servizio di autobus locale ad Ariano è inadeguato, con scarse informazioni. Abbiamo bisogno di un sistema di trasporti migliore per garantire che tutti possano partecipare e godersi gli eventi. Grazie a chi mi ha dato voce."

Fin qui l'appello di Michele Lanera che giriamo a chi ha competenze nel settore trasporti ad Ariano Irpino e alla società Amu.