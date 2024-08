Ariano: condotta rotta per l'ennesima volta e strada dissestata Accade lungo l'arteria provinciale che porta a Montecalvo Irpino

Una condotta più volte riparata e puntualmente dopo poco tempo di nuovo rotta. Siamo lungo la strada provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino, poco distante dall'Antico Mulino, zona Trimonti. Nulla da rimproverare agli operai dell'Alto Calore, sballottati da una parte all'altra per tentare di rianimare una rete idrica ormai in coma su tutto il territorio. Qui in particolare di perdite se ne contano tantissime e molte sono addirittura invisibile, sotterranee. Quella in questione è stata riparata diverse volte. Basta vedere la strada in che condizioni versa.