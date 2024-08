Gli ambasciatori di pace Saharawi lasciano l'Irpinia: esperienza meravigliosa E' stato come scoprire ed immergersi in un mondo nuovo, mai visto prima

Dalla camminata nei boschi, al rombo dei motori, il fascino dei trattoti, la lavorazione dei prodotti caseari e della paglia.

Per i piccoli ambasciatori di pace Saharawi è stato come scoprire ed immergersi in un mondo nuovo, mai visto prima. Entusiasmo e stupore nei loro occhi e una grande e affettuosa ospitalità ricevuta ovunque. Non è facile descrivere e sintetizzare la loro permanenza in Irpinia. E' stata un'esperienza affascinante e davvero ricca di sorprese.

Per la grande famiglia Vita guidata da Guglielmo Ventre sono state giornate particolarmente intense. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, organizzazione non facile. Straordinaria e impeccabile come sempre Sonia Bruno, insieme alla responsabile dei bambini Saharawi Giusy Ambrosino. La vera forza è stata l'unione e l'affiatamento di tanti volontari e di tante persone che dall'esterno, silenziosamente hanno sposato la lodevole iniziativa.

Particolarmente interessante è stato il processo di produzione e assemblaggio di un gruppo elettrogeno, ammirare i robot, le fasi, la saldatura, verniciatura, e insonorizzazione.

Al primo posto la prevenzione, dalla visita dermatologica a quella dentistica e oculistica. Consegnati in dono apparecchi medicali destinati all’ospedale da campo. I bambini hanno ricevuto i saluti da parte del vescovo Sergio Melillo e del presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini Tommaso Maria Ferri insieme a sua figlia Raffaella, i quali hanno donato tantissime cose ai bambini.

Tappa molto gradita anche nella Baronia a Carife dove c'è stata una grande accoglienza da parte del sindaco. Esperienza che sa di arricchimento anche per la neonata associazione Voglia di Sorrisi. Non si contano le donazioni. Grande generosità come sempre dall'azienda Scauzillo. Occhiali da sole a tutti i bambini e ai loro due accompagnatori.

Ed ancora un pomeriggio all’insegna della solidarietà a Gesualdo insieme alle allieve della scuola di danza Carlo Gesualdo. La seconda parte dell’accoglienza é avvenuta al campetto, dove il maestro Enzo Carrabs insieme al suo team e ai bambini della Asd US Gesualdo 1927 hanno organizzato una partita di calcio amichevole. Grande è stata la diponibilità del sindaco Domenico Forgione e dell’assessore allo sport Alfonso Pugliese. Disponibilità e collaborazione da parte del parroco Padre Enzo Gaudio, associazioni pubblica assistenza Vita, Rotary Community Corps Avellino Est, oltre alle socie di Agorà,

Immersi nella natura a disegnare e giocare all’ombra degli alberi, è stato un altro dei momenti bellissimi.

Quando ad attendere i bambini Saharawi ci sono tantissimi bambini italiani vuol dire che la festa è riuscita. E così è stato. I piccoli ambasciatori di pace ospiti a San Nicola Baronia sono stati ricevuti dal sindaco Giuseppe Moriello e dalla comunità con doni preziosi da portare negli ospedali da campo Saharawi.

I piccoli ambasciatori di pace sono stati ancora una volta ospiti il 15 e 16 agosto a Flumeri per assistere e partecipare alla tradizionale “tirata del carro”.

Allestita di tutto punto per loro una sede dalla professoressa Filomena Andreottola che da tantissimi anni collabora al progetto accoglienza con la pubblica Vita associazione di volontariato.

Grazie al Panathlon Club Ariano Irpino hanno trascorso una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione al club la Tartaruga. Un grazie viene rivolto ai ristoranti e agriturismi che anche quest’anno si sono resi disponibili ad offrire pranzo e cena ai bambini Saharawi.

E la festa finale è stata una esplosione di gioia per tutti, tra canti e balli, trascinati dalla voce grintosa e coinvolgente di Gabriella GallottI, la simpatia di Terry, Angelone e Franco Rubino con tanto di nostalgia e un arrivederci commovente al prossimo anno.