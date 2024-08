Eliminazione delle barriere architettoniche: Grottaminarda finanzia il piano La sensibilità dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcantonio Spera

Finanziata al comune di Grottaminarda la progettazione del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche) strumento propedeutico ad interventi strutturali per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei comuni.

La regione Campania ha pubblicato l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento: settemila euro l'importo attribuito al comune di Grottaminarda.

"Abbiamo partecipato con fiducia a questo avviso pubblico regionale - afferma il delegato all'Inclusione Antonio Vitale - spinti dalla necessità di intraprendere un percorso virtuoso, indispensabile per raggiungere una soglia di fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici ottimale e rendere la nostra città sempre più vivibile ed inclusiva.

Nelle prossime settimane inizierà il lavoro di progettazione e realizzazione del piano che coinvogerà amministrazione, parti sociali, associazioni, cittadini, tecnici e progettisti; un lavoro di progettazione che richiederà diversi incontri cadenzati con le parti interessate.

Il Peba rappresenta uno strumento fondamentale per poter pianificare una mappatura delle barriere esistenti sul territorio comunale che ci consentirà, in una fase successiva, di partecipare ai nuovi bandi per redigere proposte progettuali concrete."