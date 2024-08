Marzano di Nola, scoperta discarica a cielo aperto in via Della Pietra La segnalazione è arrivata dal personale della Guardia Agroforestale Italiana

Personale della Guardia Agroforestale Italiana nell’espletare servizio di monitoraggio nel comune di Marzano di Nola ha rilevato una discarica in via Padre Venanzio Della Pietra, a 15 metri dalla Contrada Cerqueto. In particolare i volontari hanno rinvenuto 4 pneumatici per auto, 25 chili di cemento, scatolette di tonno, un cartone con all’interno plastica, vetro e carta, due buste con all’interno dell’umido, lattine e busta del caffè, una busta grande contenente plastica, carta, cartone e vetro, una tenda e infine 3 manici di scopa.

Considerato la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area la Guardia Agroforestale Italiana ha chiesto alle istituzioni competenti la rimozione dei rifiuti e la bonifica dei luoghi.