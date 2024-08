I 100 anni di Michela Altamura a Zungoli: volto dolcissimo e tanta emozione Rose rosse per lei a nome dell’intera comunità zungolese e una targa consegnata dal sindaco

Donna di poche parole Michela Altamura. Volto dolcissimo e tanta emozione nel giorno dei suoi 100 Una festa a sorpresa per lei, quella organizzata dai familiari e dell'amministrazione comunale, nel suggestivo convento San Francesco a Zungoli.

Giornata memorabile, anche il tramonto si commuove, regalando una cartolina bellissima. Sette figli viventi, Lorenzo, Carmela, Giovanna, Antonietta, Lucia, Luigi e Gerardo, 15 nipoti e 7 pro nipoti. Una grande famiglia in festa per questo straordinario evento.

Nonna Michelina ha ricevuto gli onori dell’amministrazione comunale di Zungoli, rappresentata dal sindaco Paolo Caruso e dall’assessora Monia Nisco.

Rose rosse per lei a nome dell’intera comunità zungolese e una targa: “Cara Michelina, sei testimone vivente della storia, delle radici e della memoria di Zungoli, un esempio prezioso per tutti noi. Auguri per tuoi 100 anni dal sindaco, dall’amministrazione comunale e dalla comunità di Zungoli.”

Commovente l’abbraccio con la sua vicina di casa, l’amica del cuore di Michelina con la quale condivide gran parte delle sue giornate a porto Sant’Anna. Una vita di lavoro nei campi, sacrifici e amore instancabile verso la sua famiglia. Una donna esemplare che va ad unirsi all’esercito di centenari nelle aree interne.

L’emozione del sindaco Paolo Caruso: “E’ il quarto evento del genere che festeggiamo ed è di buon auspicio. Lì dove c’è l’esperienza, la memoria storica, la comunità e i giovani in modo particolare ne possono usufruire. E’ un bagaglio culturale, storico che può essere sicuramente di aiuto. E’ un segnale che qui si vive bene, lontano dai rumori, dall’inquinamento e da tutto ciò che oggi non ci fa stare bene.”