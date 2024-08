Protezione civile flumerese nei piccoli borghi: prevenzione tra i bambini Tappa a Villanova del Battista alla vigilia della tirata del giglio

Dal successo del campo scuola 2024 svoltosi ad Ariano Irpino negli spazi del centro fieristico della comunità montana, alle varie tappe nei piccoli borghi.

Dopo Zungoli oggi è stata la volta di Villanova del Battista. E' qui che i volontari della protezione civile flumerese, guidati in prima persona dal presidente Francesco Giacobbe hanno dato vota ad una esercitazione tra i bambini. Lezioni teoriche e pratiche all'aperto, accanto al giglio di paglia che si appresta a vivere la grande tirata 2024. Dalle manovre di primo soccorso a come comportarsi in caso di un incendio. Un tema mai come questa estate di grandissima attualità in territorio devastato dai roghi e dalla mano dei piromani.

La prevenzione che parte proprio dai più piccoli. Un'estate piena di impegni per il team di volontari che ha ricevuto poche settimane fa ad Ariano Irpino per il grande lavoro svolto, l'esperienza e la professionalità maturata negli anni, gli elogi da parte della dirigente della sala operativa della protezione civile regione Campania Claudia Campobasso.

Estate ancora ricca di impegni sul territorio, ieri e oggi a San Sossio Baronia e domani meteo permettendo a Montefalcione.