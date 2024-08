Attenzione sulla statale 90 ad Ariano: buche e voragini in agguato Rappresentano un serio pericolo soprattutto per i centauri

Attenzione lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, in direzione Foggia poco dopo la rotatoria Incontro, salendo verso località Santa Barbara a causa della presenza di buche profonde e voragini sull'asfalto dopo gli ultimi scavi effettuati, il mancato rispristino e le conseguenze provocate dalle ultime precipitazioni abbondanti di ieri. Rappresentano un serio rischio soprattutto per i centauri.

Un automobilista a bordo di una fiat punto, che viaggiava in direzione Grottaminarda ha segnalato due sere fa la situazione di pericolo, all'imbocco della rotatoria in questione ad una volante della polizia del commissariato arianese. Poteva rappresentare un serio pericolo, senza neppure un'adeguata segnaletica come spesso accade in questi casi.

La testimonianza di una donna proveniente da Grottaminarda: "Me la sono ritrovata all'improvviso, pensavo fosse un buco trasversale pieno, ci sono entrata dento. Mi stavo ammazzando. Sono finita dall'altra parte della carreggiata e per fortuna che non veniva nessuno di fronte. Ma stiamo scherzando. Ma possibile che su un'arteria così importante dove passano decine di ambulanze al giorno bisogna assistere a tutto questo."

Sul versante opposto, è storia vecchia. La prossima settimana, salvo ulteriori colpi di scena con la ripresa a pieno ritmo degli impianti di bitume, questo ci è stato detto, dovrebbero riprendere finalmente i lavori. E non sarà impresa facile sistemare una carreggiata così importante che attualmente versa in condizioni davvero disastrate in entrambi i lati. Speriamo bene....