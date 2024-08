Devoti della Madonna di Carpignano in festa: domenica la benedizione dei buoi A presidere la liturgia sarà il vescovo ausiliare di Napoli Michele Antuoro

Si rinnova la tradizionale benedizione dei buoi dinanzi al Santuario della Madonna di Carpignano in Irpinia. Domenica 1° settembre: l'attesissimo evento per i tanti devoti nel ricordo del solco proveniente da Flumeri a Carpignano. A presiedere la liturgia sarà il vescovo ausiliare di Napoli Michele Antuoro.

Nel pomeriggio è in programma la processione nelle varie contrade e nel centro di Carpignano. Al rientro, la solenne celebrazione eucaristica e l'affidamento alla Madonna. Come ogni anno è previsto in questa giornata il raduno tour a Carpignano e benedizione dei motociclisti. Alle 19.00 l'ultima celebrazione.

Oggi si celebra invece la giornata dell'ammalato. Stamane c'è stata la santa messa e preghiera alla Madonna con l'unzione degli infermi. Nella foto, la bellissima e grintosa centenaria Antonina Lo Chiatto, insieme a Felice Lanza e Antonietta Moscaritolo da sempre al fianco della Verginae e a sostegno del Santuario.