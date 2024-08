Vicoli ed Arte Sambuco e dintorni: pronti per la serata clou ad Ariano La novità di quest'anno è il coinvolgimento di più zone, numerosi artisti e attrazioni varie

Seconda serata tra i vicoli e lungo le strade del centro storico colorato a festa ad Ariano Irpino, tra negozi aperti e una miriade di attrazione per tutti i gusti e tutte le età.

La novità di questa edizione è il coinvolgimento di più zone e di numerosi artisti e attrazioni con esibizioni che hanno riguardato non solo ed esclusivamente il Sambuco, cuore pulsante della manifestazione. Basti pensare ai vari dj e musicisti, la figura della caricaturista e ritrattista, ballerini, acrobati, lino’s street circus, sfera nel reticolo in sogno dell’astronauta, spettacolo di bolle di sapone, la trampoliera itinerante, il madonnaro, graffiti su strada, giochi di magia e illusionismo oltre ad una vastissima varietà di tappe degustative, mai come quest’anno.

Per gli attenti osservatori di Vicoli ed Arte, quella di quest'anno, è già da considerarsi una delle edizioni più belle ed elaborate.

Particolarmente interessante l’estemporanea di pittura di giovani artisti campani, le attività interattive in 3D alla scoperta delle nuove tecnologie sul workflow digitale, la mostra degli anni 80 e la bellissima esposizione d’arte attraverso la paglia. Degustazione di piatti tipici arianesi a cura della Cia, l’angolo dell’impiccato e mortadella e il banchetto medievale. Non è facile elencare tutto, considerate le innumerevoli iniziative nell’iniziativa. Una scommessa e soprattutto l’auspicio di poter immaginare un evento del genere non solo in estate. E’ questo l’intento dell’amministrazione comunale che mira e rivitalizzare il centro storico anche durante l’inverno, coinvolgendo altre location della città.

Penultima serata all'insegna dei grandi numeri ad Ariano Irpino. Vicoli ed Arte si concluderà domani 1° settembre.