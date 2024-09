Aspettando la Camminata Rosa, successo per la prevenzione di Amos a Torrette Ultima giornata di prevenzione prima della Decima Camminata Rosa che si terrà domenica 8 settembre

Nel pomeriggio di ieri, domenica 1 settembre, l’associazione Amos Partenio ha organizzato gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali della parrocchia “Santa Maria Assunta” a Torrette di Mercogliano. Ultima giornata di prevenzione prima della Decima Camminata Rosa che si terrà domenica 8 settembre da Mercogliano ad Avellino.

All’iniziativa hanno partecipato il senologo dottor Carlo Iannace e l’audioprotesista dottor Francesco Topo. Tantissime le visite effettuate, in un’atmosfera di entusiasmo che precede la grande festa in rosa per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno e all’importanza della diagnosi precoce.

L’Amos Partenio ringrazia come sempre i medici per il prezioso operato che svolgono sul territorio, la parrocchia “Santa Maria Assunta” e il parroco don Giovanni Picariello per l’accoglienza e l’ospitalità, l’amministrazione comunale di Mercogliano per il patrocinio e tutti i volontari e le volontarie che, ancora una volta, hanno dedicato tempo e sorrisi a coloro che si sono sottoposti alle visite. Un ringraziamento speciale a chi continua a credere nel grande valore della prevenzione e segue il fiocco rosa durante tutto l’anno.

Prima di ricominciare con le prossime giornate dedicate alle visite gratuite di prevenzione, l’Amos Partenio e il dottor Carlo Iannace, insieme alle altre associazioni della grande famiglia The Power of Pink, vi danno appuntamento domenica 8 settembre in viale San Modestino alle 8:30, per la decima edizione della Camminata Rosa che, tra tante novità, tappe e sorprese lungo il percorso, giungerà ad Avellino, presso la chiesa “Maria Santissima di Montevergine” per la celebrazione religiosa e il gran finale. E, ancor prima della straordinaria festa in rosa che compie quest’anno dieci anni, sabato 7 settembre l’iniziativa “Aspettando la Camminata” ospiterà la Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri “Campania”, nel piazzale della funicolare in viale San Modestino a Mercogliano alle 20:30. Due appuntamenti speciali ai quali non si può mancare per festeggiare i tanti traguardi raggiunti insieme in questi dieci anni.