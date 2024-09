Incendio a Pago del Vallo di Lauro, in fiamme rifiuti stoccati illegalmente Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Guardia Agroforestale Italiana

Rifiuti in fiamme a Pago del Vallo di Lauro. L'incendio è divampato nel pomeriggio e sta interessando una zona particolarmente vasta. Sul posto, insieme ai carabinieri della Stazione di Marzano, ai militari della Forestale e ai vigili del fuoco, anche il personale della Guardia Agroforestale Italiana. Proprio l'associazione coordinata da Andrea Palmese lo scorso 20 agosto aveva segnalato e denunciato la presenza della discarica di rifiuti a cielo aperto. A distanza di due settimane proprio in quell'area è divampato un incendio che sta distruggendo parte dei rifiuti stoccati in maniera irregolare.