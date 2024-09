Aspettando la camminata rosa, anche la clinica Montevergine partecipa all'evento Tutto pronto per domenica 8 settembre: si parte da Mercogliano alle 8.30

L’Amos Partenio e il dottor Carlo Iannace, insieme alle altre associazioni della grande famiglia The Power of Pink, vi danno appuntamento domenica 8 settembre in viale San Modestino alle 8:30, per la decima edizione della Camminata Rosa che, tra tante novità, tappe e sorprese lungo il percorso, giungerà ad Avellino, presso la chiesa “Maria Santissima di Montevergine” per la celebrazione religiosa e il gran finale. E, ancor prima della straordinaria festa in rosa che compie quest’anno dieci anni, sabato 7 settembre l’iniziativa “Aspettando la Camminata” ospiterà la Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri “Campania”, nel piazzale della funicolare in viale San Modestino a Mercogliano alle 20:30.

Da stamattina si è a lavoro nell’area adiacente la Chiesa Maria SS. di Montevergine di Rione Mazzini. Invece la clinica Montevergine di Mercogliano ha appeso le magliette rosa, simbolo dell'evento.